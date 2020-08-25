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Son dakika haberi | Kayserispor Ben'i gönderdi

Son dakika spor haberi... Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Ben Rienstra'yı Hollanda'ya transfer etti.

Son dakika haberi | Kayserispor Ben'i gönderdi
25.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:20

Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Ben Rienstra'yı Hollanda'ya transfer etti.

Sezon başında Hollanda'nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, ülkesinin takımlarından Fortuna Sittard takımına verildi. Kayserispor, bu transferden 150 Bin Avro bonservis parası kazanacak.

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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