Son dakika haberi | Kayserispor Ben'i gönderdi
Son dakika spor haberi... Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Ben Rienstra'yı Hollanda'ya transfer etti.
25.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:20
Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Ben Rienstra'yı Hollanda'ya transfer etti.
Sezon başında Hollanda'nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, ülkesinin takımlarından Fortuna Sittard takımına verildi. Kayserispor, bu transferden 150 Bin Avro bonservis parası kazanacak.
Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA