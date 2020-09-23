Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:41
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574560 -0,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,228870 -0,39
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,813389 -0,27
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 173,959937 -0,14
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,250758 -0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023156 -0,40
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,691721 -0,13
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,531508 -0,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,062820 -0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,379455 -0,22
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,759559 -0,16
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,024506 -0,04
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112666 -0,04
TEB Portföy İki. Değ. Fon 0,028797 -0,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,202254 -1,10
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,907115 -1,08
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,803108 -1,03
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,990208 -0,99
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061857 -0,93
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,851533 -1,68
Deniz Port. Altın Fonu 0,056603 -1,12
TEB Portföy Altın Fonu 0,110457 -1,12
Garanti Portföy Altın Fonu 0,129319 -1,11
Ak Portföy Altın Fonu 0,104303 -1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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