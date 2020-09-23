Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:41
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574560
|-0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,228870
|-0,39
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,813389
|-0,27
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|173,959937
|-0,14
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,250758
|-0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023156
|-0,40
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,691721
|-0,13
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,531508
|-0,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,062820
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,379455
|-0,22
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,759559
|-0,16
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,024506
|-0,04
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112666
|-0,04
|TEB Portföy İki. Değ. Fon
|0,028797
|-0,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,202254
|-1,10
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,907115
|-1,08
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,803108
|-1,03
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,990208
|-0,99
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061857
|-0,93
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,851533
|-1,68
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056603
|-1,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110457
|-1,12
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129319
|-1,11
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104303
|-1,11
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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