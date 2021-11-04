Son dakika haberi... Kaş kırsalındaki yöresel ürünler turizmle buluşturulacak

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenmesine karar verilen "Kaş Kırsalında Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor" projesinin protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde BAKA tarafından yürütülen SOGEP kapsamında Kaş ilçesinde desteklenmeye hak kazanan proje için protokol imza töreni düzenlendi.

İmza törenine, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler katıldı.

Başkan Ulutaş, yaptığı açıklamada, imzalanan projenin, Kaş Belediyesinin önemli bir yatırımı olduğunu, halka hem sosyal hem de maddi kazanımlar getireceğini söyledi.

Projeyle yöresel değerlerin bölge halkı için gelir kapısı ve istihdam unsuruna dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirten Ulutaş, buna ulaşmak için kırsala özgü ürünlerin ve Kaş Yörük Göç Yollarının yeniden ele alındığını aktardı.

Ulutaş, Kaş Belediye Başkanlığı sahipliğinde Kaş Kaymakamlığı, İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Antalya Orman Dışı Hizmetler Şube Müdürlüğü iş birliğinde planlanan proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kaş kırsalına özgü Barak Kilimi, Gömbe Tarhanası, Köyre Kasaba Tahini, Margaz Üzümü, Zeytinyağı Sabunu gibi ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi ve bunların kooperatif aracılığıyla satılması, halka temizlik-hijyen eğitimleri verilmesi planlanmakta. Bu ürünler için geleneksel ürün işareti alınarak, değer kazandırılacak. Yörük kültürüne ait Barak Kiliminin uluslararası standartlarda üretilmesine ve geleneksel ürün işareti alınmasına yönelik çalışmalar yapılacak.Planlamada, Boğazcık Köyü'nde Barak Kültürünü Yaşatma Merkezi, kök boya atölyesi ve ürün satışı için pazaryeri kurulması da yer alıyor."

Projenin bir diğer ayağında ise kırsal kesimin kalkınmasına destek olabilmek için Yörüklerin göç yolu olarak kullandığı alanın eko turizm rotasına dönüştürülmesi olduğunu aktaran Ulutaş, "Bunun için Yörük göç yollarının onarımı ve sarnıçların dokusuna kavuşturulması için restorasyonu, Yörük kültürüne ait tanıtımları içeren tanıtım malzemeleri üretilmesi ve ürünlerin satışı gibi faaliyetler kararlaştırıldı." diye konuştu.

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