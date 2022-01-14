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Karşıyaka 4 transferi birden duyurdu

Karşıyaka 4 transferi birden duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Transfer tahtasını açmayı başaran Karşıyaka, orta saha Fatih Ergen, forvet Fatih Taşdelen, santrfor Can Vural ve orta saha oyuncusu Kerem Palayı kadrosuna kattığını açıkladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Transfer tahtasını açmayı başaran Karşıyaka, orta saha Fatih Ergen, forvet Fatih Taşdelen, santrfor Can Vural ve orta saha oyuncusu Kerem Palayı kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer tahtasının açılmasının ardından anlaşma sağladığı oyuncuların lisanslarını çıkardı. Yeşil-beyazılar, TFF tarafından verilen onayla beraber yeni transferlerini duyurdu. İzmir temsilcisi, Kırşehir Belediye Spor'dan santrfor Can Vural, Yomra Spor'dan forvet oyuncusu Fatih Taşdelen, Pazarspor'dan orta saha oyuncusu Fatih Ergen ve Çorum FK'den orta saha oyuncusu Kerem Pala'yı kadrosuna kattı.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Karşıyaka 4 transferi birden duyurdu

Karşıyaka 4 transferi birden duyurdu

Karşıyaka 4 transferi birden duyurdu

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