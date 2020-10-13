Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı

ABD'de hayatını kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla cenazesi Türkiye'ye getirilen ünlü iş insanı Jak Kamhi, Neve Şalom Sinagog'undaki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İş insanı Jak Kamhi 95 yaşında tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kamhi'nin cenazesi Türkiye'ye 'Türk Bayrağı'na sarılı tabutla getirilmişti. Kamhi'nin tabutu sinagoga da Türk Bayrağı'na sarılı olarak getirildi. Cenazeyi taşıyan araçtan tabut çıkarılmazken, sinagogun içinde tören düzenlendi.

ARNAVUTKÖY MUSEVİ MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde cenazeye kısıtlı sayıda kişi katılırken, dini törene basın mensupları alınmadı. Cenaze törenine Kamhi'nin oğlu Cefi Kamhi, gelini Yasemin Kamhi, torunları Melda Kamhi Kosif, eşi Sinan Kosif ve Lara Kamhi katıldı. Türk Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Cenaze törenine çelenk kabul edilmedi. Neve Şalom Sinagogu'ndaki dini törenin ardından Kamhi, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karaköy Kuledibi Büyükhendek Caddesi'nde yer alan sinagogdaki tören öncesinde, caddenin iki tarafındaki girişlerde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Çevrede, polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

JAK KAMHİ KİMDİR? TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Televizyon, buzdolobı, motosiklet, otomatik çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

17 yaşında kauçuk işine girdi. Çok iyi Fransızcasıyla tercümanlık da yaptı. 19 yaşında asfalt şantiyesinde çalıştı. 1949'da Ankara'da yedek subay olarak askerliğini tamamladı. 1954 yılında kurduğu Profilo şirketiyle Karayolları'nın ihtiyacı olan trafik direği, yol kenarı çelik bariyerleri gibi birçok malzeme üretti. Türkiye'nin tanıtımına katkıları nedeniyle 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" ile onurlandırıldı. 2007'de Ahmet Necdet Sezer tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası'yla ödüllendirildi.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı. Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

Yahudi asıllı Türk iş adamı Jak Kamhi 1976 yılında İstanbul'da beyaz eşya ve elektronik ürün üreticisi Profilo'yu kurdu.