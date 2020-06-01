Son dakika haberi: İvrindi Devlet Hastanesi 8 Haziran'da açılacak Son dakika sağlık haberi: Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi, 8 Haziran'da hizmete açılacak.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi, 8 Haziran'da hizmete açılacak.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz'dan hastane hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Canbey, Türkiye'nin sağlık yatırımlarında kendisini ispatlamış bir ülke olduğunu ifade etti.

İvrindi'ye ihtiyacı olan hizmetin gelmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Canbey, "Hemşehrilerimizin oldukça modern ortamda tedavilerinin yapılacağı yeni hastanemiz 10 bin metrekare alan üzerinde 3 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecektir. 50 yataklı ve oldukça modern ünitelerden oluşan Devlet Hastanemiz, bölgeye de hitap edecektir." dedi.

Kaynak: AA