Son dakika haberi! İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 75 bini aştı
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Son dakika haberi! İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 75 bini aştı

Gelen son dakika haberine göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 75 bini aşarken, can kaybı da 554'e yükseldi.

Son dakika haberi! İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 75 bini aştı
04.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:43

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 75 bini aşarken, can kaybı da 554'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1801 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 554'e, vaka sayısının da 75 bin 83'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, hastalardan 349'unun durumunun ağır olduğu, toplam 49 bin 763 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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Kaynak: AA

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