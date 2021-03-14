Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2
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Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2

14.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:15
Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2

Gelen son dakika haberine göre STAT: İnegöl ilçesiHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Serdar Osman Akarsu(xx), Hüseyin Can(xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(x), Seydi Kayasoy(x), Gökhan Kurumuş(x), Samet Günhan(xx) (Dk 63 Erdi Can Şehit x), Fatih Üge(x) (Dk 63 Ali Aydemir x), Metin Yüksel(xx), Selimcan Temel(x) (Dk 37 Erdem Seçgin...

STAT: İnegöl ilçesi

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Serdar Osman Akarsu(xx), Hüseyin Can(xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(x), Seydi Kayasoy(x), Gökhan Kurumuş(x), Samet Günhan(xx) (Dk 63 Erdi Can Şehit x), Fatih Üge(x) (Dk 63 Ali Aydemir x), Metin Yüksel(xx), Selimcan Temel(x) (Dk 37 Erdem Seçgin x), Abdulkadir Kuzey(xx), Mehmet Özdıraz(x), Oğuz Çetinkaya(xx), Caner Solmaz (x) (Dk 77 Gülhan Üreyen x)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(xxx), Rıza Efendioğlu(xxx), Altar Han Hidayetoğlu(xx) (Dk 88 Furkan Şamil Çetin ?), Metehan Yilmaz(xx), Tolgahan Mulla Çiçek(xxx), Mustafa Emirhan Özyaşar(xxx) (Dk 68 Hüseyin Altuğtaş x), Berkin Taşkın(xx) (Dk 88 Şahan Akyüz ?), Ferhat Katipoğlu(xxx), Fatih Aktay(xxx) (Dk 88 Atalay Yıldırım ?), Yücel Candemir(xx) (Dk 66 Onur Taha Takır x), Recep Yemişçi(xxx)GOLLER:  Dk.20 Altar Han Hidayetoğlu, Dk.59 Fatih Aktay (Niğde Anadolu FK)SARI KARTLAR:  Metin Yüksel, Oğuz Çetinkaya (İnegölspor) - Mustafa Emirhan Özyaşar, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz (Niğde Anadolu FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor kendi sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK'ya 2-0 yenildi. 2'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Selimcan'ın kısa pasında toplu buluşan Abdulkadir, çalımlarla ceza sahasına girerek sert vurdu. Top, kale direğinin hemen yanından auta çıktı.20'nci dakikada Niğde serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Berkin'in ortasına yükselen Altar'ın kafa vuruşu golü getirdi:  0-1.44'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Erdem'in vuruşu kaleciden döndü.59'ncu dakikada gelişen Niğde atağında Altar, çalımlarla ceza sahasına girerek pasını verdi. Topla buluşan Fatih'in vuruşu golü getirdi:  0-2.

Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2
Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2
Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2
Son dakika haberi! İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 0-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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