Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşma Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title