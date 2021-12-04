Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İskenderun ve Payas ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 881 uyuşturucu hap, 533 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu K.Y, K.K, T.Ğ, G.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.
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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri