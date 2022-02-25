Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti

AA, Uğur Çiçek - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnegöl Belediyesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnegöl Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kasapoğlu da Taban'a çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da yer aldı.

AA / Uğur Çiçek - Spor

Mehmet Kasapoğlu, Alper Taban, İnegöl, Bursa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title