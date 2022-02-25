Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İnegöl Belediyesini ziyaret etti
AA, Uğur Çiçek - Spor
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Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnegöl Belediyesini ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnegöl Belediyesini ziyaret etti.
Bakan Kasapoğlu'na belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Alper Taban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kasapoğlu da Taban'a çalışmalarında başarı diledi.
Ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da yer aldı.
AA / Uğur Çiçek - Spor