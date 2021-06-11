Son dakika haberi: Eskişehir'de 2 noktada çıkan orman yangınları erken müdahaleyle söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'de Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

ESKİŞEHİR'de Sarıcakaya ve Mihalıççık ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangınlar, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Sarıcakaya ilçesinde etkili olan sağanak sırasında Alapınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Otların tutuşmasıyla ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 7 orman işçisi, 2 kilometre yürüyerek yıldırımın düştüğü yere ulaşıp alevlere müdahale etti. Erken müdahaleyle söndürülen yangında 200 metrekarelik alanda kızılçam ağaçları zarar gördü.

Mihalıççık ilçesinde ise Çalcı Mahallesi Deliköy mevkisinde bir ağaca yıldırım düştü. Çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü Kartal İşletme Şefliği 2 arazöz, 1 su tankeri ve 20 orman işçisiyle müdahale etti. Kızılçam ağaçlarında etkili olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dekarlık alan zarar gördü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, her iki yangını erken müdahaleyle kısa sürede söndüren ekipleri tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı