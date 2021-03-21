Son dakika haberi | Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi
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Son dakika haberi | Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi

21.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:45

Son dakika gündem haberi: Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, Ankara'da toprağa verildi.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, Ankara'da toprağa verildi.

71 yaşında hayatını kaybeden Yavuz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 4'üncü Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, bazı hakem ile sporcular katıldı.

Cenaze namazının ardından Yavuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Tören sonrası Yavuz'un cenazesi, Karşıyaka Kıbrıs Gazileri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti.

Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Son dakika haberi | Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi
Son dakika haberi | Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi
Son dakika haberi | Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi
Son dakika haberi | Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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