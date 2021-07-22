Son dakika habere göre Esenler'de Fatih Mahallesi245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Esenler'de Fatih Mahallesi245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde bir kadın ölü bulunurken, bilekleri kesilmiş ve dumandan etkilenmiş olan kocası ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGIN ÇIKAN EVDE KADIN ÖLÜ, KOCASI İSE BİLEKLERİ KESİK HALDE BULUNDU - Haberler
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