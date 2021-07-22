Son dakika haberi! ESENLER'DE YANGIN ÇIKAN EVDE KADIN ÖLÜ, KOCASI İSE BİLEKLERİ KESİK HALDE BULUNDU

Son dakika habere göre Esenler'de Fatih Mahallesi245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.