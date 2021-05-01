Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
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Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi

Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre VAN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında müjdesini verdiği 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin yapımına başlanıldı.

VAN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında müjdesini verdiği 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin yapımına başlanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu müjdesi vermişti. Bu müjde üzerine Erciş Belediyesi tarafından, ilçede sportif faaliyetlerin artırılması için hazırlanan projeler kabul edildi. Belediye tarafından daha önce hazırlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunulan projeleri inceleyen bakanlık yetkilileri, projelerin uygun olduğunu belirterek uygulanması kararını verdi. Erciş Belediyesi'nin hazırlamış olduğu projelerin kabul edilmesinin ardından bu gün sabah saatlerinde 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 kapalı yüzme havuzundan oluşan yatırımların startı verildi. - VAN

Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi
Son dakika haberi! Erciş'de spor yatırımlarının startı verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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