Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp - Haberler
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Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda Cumartesi günü meydana gelen patlama sonucu can kaybı sayısı artıyor. Arama kurtarma ekiplerinin yanardağ çevresindeki çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre, faciadaki can kaybı sayısı 15'e yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 27 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yanardağ çevresindeki 19 yerleşim noktasından toplam bin 700 kişi ise tahliye edildi.

BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Acil Müdahale Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 38 okul ve en az 3 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Lumajang bölgesini Malang şehrine bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.

Endonezya hükümeti, patlamada evlerini kaybedenlerin başka evlere yerleştirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) ise hükümetin patlamadan zarar gören aileler için maddi yardımda bulunacağını belirtti.

(İHA)

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15'e yükseldi, 27 kişi kayıp

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