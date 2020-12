Son dakika haberi: Emre Belözoğlu: Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek

"UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok""Perotti'nin kontratı, Fenerbahçe'ye yük olmayacak şekilde""Gerçeği ispat etmek için mücadele ediyoruz""Futbolcular popülerlikten etkileniyor""Takımımıza, kadromuza güveniyor, gücümüzü biliyoruz"Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İstanbul, - Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ses yükseltmenin çok kolay olduğunu dile getiren Emre Belözoğlu, "Derdimiz sözü yükseltmek. Bazen konuşuyoruz. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Biz herkesle konuşuruz, çekincemiz yok ama derdimiz o değil. Konumumuz, pozisyonumuz, camiamız, başkanın da kendi tarzı var. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz" dedi."HER ŞEYİ SAHA İÇİNDE BAŞARMAYA ÇALAŞACAĞIZ"Sarı-lacivertli ekibin iyi bir kadroya sahip olduğu için saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Emre Belözoğlu, "Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalaşacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bu sürdürülebilir bir iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 60'ın içinde kalmakta kararlıyız" diye konuştu."TRANSFER LİMİTLERİNDE ARTIDAYIZ"Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kulüplere bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını kaydeden Emre Belözoğlu, "Sakatlıkların futbolun içinde yer aldığını ama aynı bölgelerde sakatlanmaların da şanssızlık olduğunu aktaran Belözoğlu, "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak" diye konuştu."UEFA İLE İLGİLİ HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK"UEFA ile yapmış oldukları anlaşmalarda hiçbir sorun olmadığını belirten Emre Belözoğlu, önlerindeki süreçte Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza alma durumunun olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri." "PEROTTİ'NİN KONTRATI, FENERBAHÇE'YE YÜK OLMAYACAK ŞEKİLDE"Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesi ile ilgili bilgiler veren Emre Belözoğlu, oyuncuyla, garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıklarını dile getirerek "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme" şeklinde konuştu.Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin her kuruşunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma'dan alıyor. Karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaptık oyuncuya inandığımız için ama futbolda bunlar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geçmişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğimde 'kronik sakat Emre'yi aldılar' denmişti. Futbolda 2+2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.Belözoğlu, Fenerbahçe'den İtalya'nın Napoli kulübüne transfer olan Eljif Elmas'ın sözleşmesindeki 50 maç oynarsa Fenerbahçe'ye ödeme yapılır maddesinin de tam olarak doğru olmadığını ifade etti."GERÇEĞİ İSPAT ETMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu şekilde oynatıldığı yönünde çıkan haber leden duyduğu rahatsızlık ile ilgili olarak, "Biz oyuncuyu pozitif oynatacağız sonra git arkadaşlarınla gol sevincinde sevin diyeceğiz. Bunlar Sağlık Bakanlığı'na işleniyor. Test olunca sonuçlar oraya gidiyor. Benim ülkemizde en rahatsız olduğum şey gerçeği ispat etmek için uğraşmak. Yalanla söylerken kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat etmek için biz mücadele ediyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Oyuncu Kovid çıkacak biz de golden sonra git sevin arkadaşlarına yay diyeceğiz. Gerçekçi olmak lazım, çamur at izi kalsın düşüncesiyle bu iş gitmez. Ben bunları önemsemiyorum ama ortaya iddia atıldığında ne yazık ki ona inanan insanlar da olabiliyor. Bu sana zul gelse de kendini onların adına bir şey konuşmak zorunda hissediyorsun. Adam seni öyle bir şeyle itham ediyor ki insan sağlığıyla oynamaktan bahsediyor. İnsanların kabul etmesi gerekir biz burada en küçük ayrıntıya dikkat ediyoruz. Bir tanesinin çocuğu ateşlense tesise gelmeyeceksin diyoruz. Koskoca kulüpten bahsediyorsunuz. Oyuncumda kovid çıkacak ben aman gözünü seveyim çıkıp oyna diyeceğim, bu nasıl bir mantıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Maç insanların canından daha mı önemli? Futbol kimsenin canından önemli değildir kimse kusura bakmasın" dedi."FUTBOLCULAR POPÜLERLİKTEN ETKİLENİYOR"Emre Belözoğlu, Türkiye'de futbolcuların popülerlikten etkilendiğini dile getirerek, "Yabancı futbolcular oynadıkları ülkelerde sosyal medyalarında 15-20 bin takipçileri varken Türkiye'ye gelince bir anda bu sayı 400-500 bin oluyor. Bu da ciddi bir baskı oluyor ve oyuncuları çok ciddi etkiliyor. Bizler bu iklimde yetiştiğimiz için hamurumuz sağlam ama onlar etkileniyor. Bizler elimizden geldiği kadar bu etkilenmenin minimuma inmesi için çaba harcıyoruz" diye konuştu."TAKIMIMIZA, KADROMUZA GÜVENİYOR, GÜCÜMÜZÜ BİLİYORUZ"

Emre Belözoğlu son olarak geniş bir kadroya sahip olduklarını ve ocak ayındaki yoğun maç temposunu rahatlıkla kaldırabileceklerini ifade ederek, "Çok iyi bir takımız, çok iyi karakterli oyuncularımız var. Sezon başı yaptığımız konuşmalarda zaman zaman bazı şeylerin kötü gidebileceğini de söylemiştik. Buna o zaman kimse pek inanmadı, sizler de inanmadınız ama futbolun içinde var. Oldu, gene olacak ama biz takımımıza, kadromuza güveniyor, gücümüzü biliyoruz" şeklinde konuştu.

