Son dakika haberi! Elazığ Belediyesi engelli depremzedenin annesinin kabir ziyareti talebini yerine getirdi
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Son dakika haberi! Elazığ Belediyesi engelli depremzedenin annesinin kabir ziyareti talebini yerine getirdi

24.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:41
Son dakika haberi! Elazığ Belediyesi engelli depremzedenin annesinin kabir ziyareti talebini yerine getirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da bedensel engelli Pınar Kalay'ın, depremde yitirdiği annesinin kabrini ziyaret etme isteğini belediye ekipleri yerine getirdi.

Elazığ'da bedensel engelli Pınar Kalay'ın, depremde yitirdiği annesinin kabrini ziyaret etme isteğini belediye ekipleri yerine getirdi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren 41 kişiden biri olan annesi Gülçin Kalay'ın kızı bedensel engelli Pınar Kalay, enkaz altından 7,5 saat sonra kurtarıldı.

Kalay, hava şartları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle depremin 1. yılında annesinin mezarını ziyarete gidemedi.

Mezarlık ziyareti için belediyeden yardım isteyen Kalay'ın bu talebinin yerine getirilmesi için Elazığ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı "Evde Bakım" birimi ekipleri yönlendirildi.

Evinden araçla alınan Kalay, kaybettiği annesi Gülçin Kalay'ın asri mezarlıktaki mezarı başına getirildi.

Annesinin mezarı başında dua eden Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin 1. yılı dolayısıyla annesinin mezarını ziyarete geldiğini söyledi.

Beraber yaşadığı annesini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü paylaşan Kalay, "24 Ocak'taki depremde annemi, annemden 6 ay önce de babamı kaybettim. Tutunacak tek dalım annemdi. Engelli olduğum için annem ile hayata tutunuyordum. 7,5 saat enkazda kaldım. Kurtarıldıktan sonra annemin enkaz altında vefat ettiğini öğrendim." dedi.

Depremin 1. yılında Elazığ Belediyesi ekiplerinin kendisini annesinin mezarına getirdiğini anlatan Kalay, "Allah razı olsun Elazığ Belediyemizden, sokağa çıkma yasağına rağmen beni evimden alıp annemin mezarına getirdiler. Normal şartlarda buraya gelme imkanım yoktu. Beni kırmayıp annemin mezarına getirdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Annem ile depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Allah devletimize zeval vermesin." diyen Kalay, depremzedeler için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Evde Bakım birimi ekibinden Öner Orhan da kendilerine ulaşan depremzede Pınar Kalay'ı talebi doğrultusunda annesinin mezarına getirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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