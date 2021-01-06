DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)

Hayatını kaybeden avukatın meslektaşları olay yerine geldi Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu.