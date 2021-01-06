DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)
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DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)

06.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:46

Hayatını kaybeden avukatın meslektaşları olay yerine geldi Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu.

Hayatını kaybeden avukatın meslektaşları olay yerine geldi Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu.

DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)
DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)
DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)
DİYARBAKIR - Avukatlık bürosunda 3 kişinin cesedi bulundu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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