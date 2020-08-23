Son dakika haberi: DHA YURT BÜLTENİ - 1 Son dakika gündem haberi... GİRESUN'DA SAĞANAK; 1 ÖLÜ, 12 KAYIPGİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak, sel ve heyelana neden oldu.

GİRESUN'DA SAĞANAK; 1 ÖLÜ, 12 KAYIP

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan etkili sağanak, sel ve heyelana neden oldu. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, dereler taştı. 1 işi hayatını kaybederken, 12 kişi kayboldu. 20 kişi de Dereli ilçesinde düğün salonunda mahsur kaldı. Heyelan aldında kalan bazı kişileri ise komşuları kurtardı. Bölgede kayıpları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çanakçı ilçesi Karabörk- Kuşköy arası mevkindeki köy yolu yamaçtan kopan heyelan nedeniyle kapandı. Kapalı köy yolu, ekiplerin iş makinesiyle çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Bulancak ilçesine bağlı Cindi köyü mevkisindeki yolun yamacında ani su baskını meydana geldi. Elektrik kesintileri yaşanan, bölgede can kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Dereli ilçesinde Akköy Deresi'nin taşması sonucu cadde ve yollar göle döndü. Park halindeki araçlar sürüklendi. Bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. İlçede heyelan sonucu da Giresun-Dereli kara yolu ulaşıma kapandı.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİGiresun'da dün akşam saatlerinde de etkili sağanak nedeniyle Dereli ilçesi, nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Aksu Deresi'nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun- Dereli- Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor. Espiye ilçesi Gelevera Deresi kenarındaki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Giresun Dereli, Espiye ve Doğankent ilçelerinde belediye hoparlörlerinden sürekli uyarılarda bulunuyor.Öte yandan selin vurduğu bölgelere AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge illerden de takviye istendi. Giresun Valiliği bünyesinde, sel ve heyelanlara ilişkin kriz merkezi de oluşturdu.Ekipler, kapalı yolları açmak ve ihbarlara yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı. Karaismailoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Giresun'da yaşanan sel felaketi bizleri derinden üzdü. Dualarımız can kaybı yaşanmaması için. Geçmiş olsun Giresun" dedi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIPGiresun Valisi Enver Ünlü, kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve ardından meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Ünlü açıklamasında, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMASel felaketiyle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da (AFAD) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Giresun ilinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

'5'İ JANDARMA 6 KİŞİ KAYIP'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketi sonrası kente giderek AFAD İl Müdürlüğü'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra şiddetini arttırdığını söyleyen Bakan Soylu, "Bu yağmurdan sonra da birçok ilçemizde yağmurun etkisiyle sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle Dereli Merkez'de su 2 metrenin üzerine kadar su yükseldi. Burada ilk önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli'ye şu anda ulaşmak mümkün değil. Tali yoldan gelen bir iki ekskavatör araçla buradaki vatandaşlarımız kurtarıldı. Şu anda Dereli'de bir düğün salonunda 20 vatandaşımızla ilgili kurtarma çalışmamız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

'5 JANDARMAMIZIN OLDUĞU ARAÇ SUDA GÖMÜLÜ KALDI'Pek çok yerde yolların kapalı olduğunu belirten Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ile bir iş makinesinin suya gömüldüğünü söyledi. Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapalı olan yollarımız var. Tirebolu-Doğankent yolu kapalı. ve maalesef Tirebolu-Doğakent yolu üzerinde Doğankent'e giderken içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç, bir menfezde suların içinde gömülü olarak kaldı. Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız, arama-kurtarma timlerimiz orada. Aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. ve yine orada bir iş makinesi ve operatörü kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda menfezin çökmesi ve o esnada araçların geçmesi sonucunda 5 jandarma, 1 de operatrümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Tirebolu-Güce yolunda probem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor. Şu anda kayıp olduğunu bildiğimiz 6 kişi daha var. Tirebolu'da 1 kişi, Merkez Çavdar'da 3 kişi, Tespi'de 1 kişi, Dereli Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzer toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. Toplam 12 kişi kayıp bilgimiz söz konusu. Bunun ötesinde bu bahsettiğim ilçelerin köylerinden bilgi aldıklarımız var, alamdıklarımız var."

Kaynak: DHA