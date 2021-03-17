Son dakika haberi | Develi'de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Develi'de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi

17.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:40
Son dakika haberi | Develi'de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi

Son dakika haberi... 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile Develi Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret öncesi çiçeklerle süsledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile Develi Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret öncesi çiçeklerle süsledi.

Şehitlerin cennet çiçeği olduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Canlarını verip kanlarını akıtarak bu cennet vatanımızı bereketlendiren şehitlerimizi bu özel günde bir kez daha anmak ve şehitlerimizi ziyaret edenleri hoşnut etmek için şehitlerimizin mezarlarını çiçeklerle süsledik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Develi'de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Hande Erçel Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Develi'de ekipler şehit mezarlarını çiçeklerle süsledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:40:57. #1.14#
title