Son dakika haberi | Denizlispor evinde kazanmak istiyor
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Son dakika haberi | Denizlispor evinde kazanmak istiyor

23.01.2021 12:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:18
Son dakika haberi | Denizlispor evinde kazanmak istiyor

Son dakika haberi... Süper Lig'de son 6 maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edip dibe demir atan Yukatel Denizlispor yarın evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son 6 maçında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde edip dibe demir atan Yukatel Denizlispor yarın evinde Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Erkan Özdamar'ın yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak.

Aissati ve Subotic'in ayrıldığı ev sahibi yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Mustafa Yumlu, Özgür Çek ve Fede Varela takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Karagümrük karşısında mutlak 3 puanı hedeflediklerini belirterek, "Kadro darlığı sıkıntısı yaşıyoruz. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Ancak takviyelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılarak bulunduğumuz konumdan çıkacağız. Futbolcularıma güvenim tam" dedi. İç sahada son 3 maçını kaybeden, ligde 14 puanla sonuncu olan Denizlispor'da yani transferler Ahmed Yasin, Kubilay ve Diskerud'un lisansı çıktı. 


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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