Son dakika haberi: Denizlispor'da transfer yasağı bilançosu
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Son dakika haberi: Denizlispor'da transfer yasağı bilançosu

Son dakika haberi: Denizlispor'da transfer yasağı bilançosu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Süper Lig'den düşmenin acısını yaşayan, mali ve yönetimsel krizlerle boğuşan Yukatel Denizlispor'un transfer yasağını kaldırmak için gereken tutar belli oldu.

Süper Lig'den düşmenin acısını yaşayan, mali ve yönetimsel krizlerle boğuşan Yukatel Denizlispor'un transfer yasağını kaldırmak için gereken tutar belli oldu. Geçtiğimiz 16 Haziran'da seçimli genel kurula giden ve aday çıkmaması nedeniyle belirsizliğe sürüklenen Ege ekibinde, transfer tahtasını açabilmek için şu an 7 milyon 950 bin TL ödenmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu tutarın ilerleyen dönemde kesinleşecek dosyalarla daha da artabileceği ifade edildi.

Olumsuz mali tablo nedeniyle başkan adayı çıkmayan ve ortada kalan yeşil-siyahlılarda, mevcut Başkan Ali Çetin'in 15 gün içerisinde yönetimi resmi birimlere teslim etmesi bekleniyor. Kulübün borç yükü ve transfer yasağı, yeni sezon öncesi taraftarları endişelendirirken, Denizlispor'un kayyuma mı devredileceği yoksa yeni bir kongre yapılıp seçime mi gidileceği konusu ise belirsizliğini koruyor. Denizli'de Ali Çetin'in kendisine tepki gösteren 4 taraftarla dün Pamukkale'de bir restorandaki buluşmada kavga ettiği ve tarafların birbirinden şikayetçi olduğu iddia edilmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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