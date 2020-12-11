Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ayda bebekle yakından ilgilendi"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim""Stat muhteşem"Talat Papatya: İrfancan ve Halil'i çok beğendiOnur ATIŞ / İZMİR, - SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda önemli bir konuğu ağırladı.