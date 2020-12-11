Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı
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Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı

11.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:13
Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ayda bebekle yakından ilgilendi"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim""Stat muhteşem"Talat Papatya: İrfancan ve Halil'i çok beğendiOnur ATIŞ / İZMİR, - SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda önemli bir konuğu ağırladı.

Ayda bebekle yakından ilgilendi

"Buraya 1987'de genç milli oyuncu olarak gelmiştim"

"Stat muhteşem"Talat Papatya: İrfancan ve Halil'i çok beğendiOnur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda önemli bir konuğu ağırladı. Şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker, Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçını özel locadan izledi.Göztepe yönetimi ile bir araya gelen Davor Suker'e Başkan Mehmet Sepil adının yazılı olduğu 9 numaralı formayı hediye etti.AYDA BEBEKLE YAKINDAN İLGİLENDİSuker, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı. Suker, Ayda'ya yakın ilgi gösterdi."BURAYA 1987'DE GENÇ MİLLİ OYUNCU OLARAK GELMİŞTİM"Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, "İzmir'e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir'e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem" ifadelerini kullandı.TALAT PAPATYA:  İRFAN CAN VE HALİL'İ ÇOK BEĞENDİGöztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker'i Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Suker'le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, "Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker'le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisine 'Başarılar arkadaş, ama milli takımımızda Göztepeli oyuncu yok' demişti. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can ve kanat oyuncumuz Halil'i çok beğendi. Suker, dünyaca ünlü bir futbolcuydu, kendisini izlemekten keyif alırdık. Şimdi de futbolun içinde. Göztepe camiası olarak Suker'i ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduk" dedi.

Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı
Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı
Son dakika haberi! Davor Suker İzmir'de... Gürsel Aksel Stadı'na hayran kaldı, Ayda bebekle tanıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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