Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz,... Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık." Kaynak: AA