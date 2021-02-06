Son dakika haberi... Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı
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Son dakika haberi... Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı

06.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:04
Son dakika haberi... Cincinnati, MLS'in rekor transfer ücretiyle Brenner'i kadrosuna kattı

Son dakika haberler: Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Brezilya'nın Sao Paulo takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Brezilya'nın Sao Paulo takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti.

Sao Paulo Kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Brenner'in rekor bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olduğunu duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da 74 maça çıkan Brenner, 27 gol kaydetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun egale edildiği öne sürüldü.

Daha önce Atlanta United, 2018'de Arjantin'in Independiente takımından Arjantinli kanat oyuncusu Ezequiel Barco'yu 15 milyon dolar bonservisle kadrosuna katarak MLS rekoru kırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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