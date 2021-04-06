Son dakika haberi... Çaykur Rizespor maçının ardından

Son dakika spor haberi: Bülent Uygun: Taktiksel ve sistemsel hata, maçı kaybetmemize neden olduÜnal Karaman: Umuyorum ki bu galibiyet taraftarımızı da mutlu etmiştirAhmet Turhan ALTAY / İZMİR, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Bülent Uygun: Taktiksel ve sistemsel hata, maçı kaybetmemize neden oldu

Ünal Karaman: Umuyorum ki bu galibiyet taraftarımızı da mutlu etmiştir

Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, - Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe, evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hasta ve cezalı futbolcuların kendilerini zor duruma düşürdüğünü belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Buradan puanlarla dönmek istiyorduk. Ancak birçok futbolcumuzun covid olması ve forvet mevkiinde oynayan futbolcularımızın cezalı olması bizi zor duruma düşürdü. Kadromuzun yaşanan süreç nedeniyle dar olması mağlubiyette etkili oldu. Bireysel hatayla yenik duruma düşerek buradan puansız ayrıldık. Çok iyi bir kadroya ve yetenekli futbolculara sahibiz. Taktiksel ve sistemsel hata maçı kaybetmemize neden oldu. Önümüzdeki hafta çok önemli bir maç var. İnşallah o maçı kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN: UMUYORUM Kİ BU GALİBİYET TARAFTARIMIZI DA MUTLU ETMİŞTİR

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergilediklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Hem bizim hem de rakibimizin açısından oldukça zorlu bir müsabakaydı. Dünyada yaşanan sorunların futbola yansımasını görüyoruz. Forma rengi ne olursa olsun tüm futbolcuları, hakemleri ve görevlileri tebrik ediyorum. Her gün pandeminin konuşulduğu bir ortam içerisinde bu oyuncular sahada mücadele verebiliyorsa tebrik etmek gerekiyor. Karşılaşmaya gelecek olursak ilk yarı kontrollü bir oyun geçti. Ancak ikinci yarı daha iyi bir oyun sergiledik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Umuyorum ki bu galibiyet taraftarımızı da mutlu etmiştir. Fiziksel zorlanmalar çok üst seviyede. Zihinsel zorluklar da oluyor. Maçın genelinde rakibe pozisyon vermeden tamamladığımız bir maç oldu. Bu bizim için sevindirici" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Turhan ALTAY