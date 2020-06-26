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Son dakika haberi: Bursaspor taraftarlarından çöp poşetleriyle "Timsah" koreografisi

Bir son dakika haberine göre Bursaspor taraftarları, 12 bin 500 çöp poşetiyle kale arkası tribününde "Timsah" koreografisi yaptı.

26.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:04

Bursaspor taraftarları, 12 bin 500 çöp poşetiyle kale arkası tribününde "Timsah" koreografisi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maçların seyirsiz oynanacak olmasının ardından, Teksas Taraftar Grubu üyeleri boş kalan tribünleri farklı koreografilerle renklendirmeye karar verdi.

Bunun üzerine yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan yeşil-beyazlı kulübün taraftar grubu, TFF 1. Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak Adanaspor karşılaşması için maç sabahına kadar çalıştı.

5 farklı renkte yaklaşık 12 bin 500 çöp poşetiyle Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın güney kale arkasında bulunan "Teksas" tribününü donatan taraftar grubu, timsah figürlü koreografi oluşturdu.

Bursasporlu taraftarların bu çalışması, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

"Dünya tribünlerinde yapılmamış bir çalışma"

Teksas Taraftar Grubu tribün liderlerinden Enes Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tribünde olamasalar da Bursaspor'un yanında olduklarını söyledi.

Her koşulda takımlarını desteklediklerini belirten Aydın, 100 kişilik ekiple maç sabahına kadar bu çalışma için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Aydın, yapılan çalışmanın Bursaspor ruhuna yakıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu koreografi dünya tarihinde belki yoktur. Bu çalışmayı takımımızın arkasında en iyi şekilde durduğumuzu göstermek için yaptık. Tek temennimiz ait olmadığımız ligde bunun bir hatıra olarak kalması. Arkadaşlarımız karınca gibi çalışarak bu organizasyonu gerçekleştirdi. Günlerdir bu hazırlık içerisindeyiz. Çalışmanın hava koşullarından dolayı zarar görmemesi için maç sabahına bıraktık. Gece boyunca sabaha kadar çalıştık. Türkiye tribünlerinden ziyade dünya tribünlerinde yapılmamış bir çalışma. Çöp poşetleriyle gerçekleştirdik. Bize özel bir tribün var. Bu tribüne layık olmak için çabalıyoruz. Takımımız her zaman onların arkasında olduğumuzu bilsin. Ait olmadığımız ligden bir an önce kurtulmak istiyoruz."

Son dakika haberi: Bursaspor taraftarlarından çöp poşetleriyle 'Timsah' koreografisi

Kaynak: AA

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