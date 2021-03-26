Son dakika haberi | Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Kovid-19'a yakalandı
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Son dakika haberi | Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Kovid-19'a yakalandı

Anadolu Ajansı / Dejan Maksimovic - Haberler | Spor
Son dakika haberi | Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Kovid-19'a yakalandı

Son dakika spor haberi... Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya'ya konuk olan milli takıma yapılan PCR testlerinin bugün çıkan sonuçlarına göre, Petev'in Kovid-19'a yakalandığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi olan Bulgar teknik adamın, herhangi bir semptom göstermediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dejan Maksimovic

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