Son dakika haberi | Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Petev, Kovid-19'a yakalandı

Son dakika spor haberi... Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ivaylo Petev'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda 24 Mart'ta Finlandiya'ya konuk olan milli takıma yapılan PCR testlerinin bugün çıkan sonuçlarına göre, Petev'in Kovid-19'a yakalandığı ifade edildi.

Sağlık durumu iyi olan Bulgar teknik adamın, herhangi bir semptom göstermediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dejan Maksimovic