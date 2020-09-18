Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enka İnşaat 7,20 6,70 7,46
Gübre Fabrik.

Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
18.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enka İnşaat 7,20 6,70 7,46
Gübre Fabrik. 29,06 28,06 3,56
Halk GMYO 2,50 2,42 3,31
Vestel 17,43 16,88 3,26
Bagfaş 16,18 15,68 3,19
Kardemir (D) 3,24 3,14 3,18
Doğan Holding 2,32 2,26 2,65
İş Y. Men. Değ. 8,22 8,02 2,49
Logo Yazılım 95,00 92,70 2,48
Hektaş 12,90 12,60 2,38
Klimasan Klima 14,62 14,33 2,02
Alarko Holding 5,63 5,53 1,81
Arçelik 23,98 23,56 1,78
İpek Doğal Enerji 12,17 11,96 1,76
Anadolu Efes 21,00 20,66 1,65
Coca Cola İçecek 45,34 44,62 1,61
Koza Altın 80,70 79,55 1,45
Sasa Polyester 16,90 16,66 1,44
Özak GMYO 4,03 3,98 1,26
İş GMYO 1,74 1,72 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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