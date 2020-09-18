Son dakika haberi | Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enka İnşaat 7,20 6,70 7,46
Gübre Fabrik.
18.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|7,20
|6,70
|7,46
|Gübre Fabrik.
|29,06
|28,06
|3,56
|Halk GMYO
|2,50
|2,42
|3,31
|Vestel
|17,43
|16,88
|3,26
|Bagfaş
|16,18
|15,68
|3,19
|Kardemir (D)
|3,24
|3,14
|3,18
|Doğan Holding
|2,32
|2,26
|2,65
|İş Y. Men. Değ.
|8,22
|8,02
|2,49
|Logo Yazılım
|95,00
|92,70
|2,48
|Hektaş
|12,90
|12,60
|2,38
|Klimasan Klima
|14,62
|14,33
|2,02
|Alarko Holding
|5,63
|5,53
|1,81
|Arçelik
|23,98
|23,56
|1,78
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|11,96
|1,76
|Anadolu Efes
|21,00
|20,66
|1,65
|Coca Cola İçecek
|45,34
|44,62
|1,61
|Koza Altın
|80,70
|79,55
|1,45
|Sasa Polyester
|16,90
|16,66
|1,44
|Özak GMYO
|4,03
|3,98
|1,26
|İş GMYO
|1,74
|1,72
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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