Son dakika haberi | Bodrumspor'dan Mehmet Akyüz bombası
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Son dakika haberi | Bodrumspor'dan Mehmet Akyüz bombası

Son dakika haberi | Bodrumspor'dan Mehmet Akyüz bombası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor.

Zirveye oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçen yönetimin tecrübeli golcü Mehmet Akyüz'le prensipte anlaştığı iddia edildi. Son olarak 1'inci Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor'da forma giyen 35 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve tarafların en kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Sakaryaspor'da yetişip Fethiyespor, Bozüyükspor, Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor, Hacettepe, Tavşanlı Linyitspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Adana Demirspor'da görev yapan Mehmet Akyüz kariyerinde çıktığı 380 müsabakada 106 gol attı. Mehmet Akyüz geride kalan sezonda ise Adana Demirspor formasıyla oynadığı 23 lig müsabakasında 9 gol atarak şampiyonluğa önemli katkı sundu.  


- Bodrum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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