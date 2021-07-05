Son dakika haberi... Belhanda: "Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler"

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Son dakika haberi... Belhanda: "Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler"

Son dakika haberi... Belhanda: 'Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı Younes Belhanda, Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde ilk olarak sosyal medyadan taraftarları izlediğini söyleyerek, "Gerçekten çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un kadrosuna kattığı Younes Belhanda, Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde ilk olarak sosyal medyadan taraftarları izlediğini söyleyerek, "Gerçekten çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum" dedi.

Mavi-Lacivertli ekip Bolu'da kampını sürdürüyor. Kampa katılan Faslı oyuncu Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. Kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Belhanda, "İmzayı attıktan sonra hemen buraya gelmek istedim. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışmak için. Personelle, ekiple herkesle tanıştım. Şu an beni evimde gibi hissettiriyorlar, çok mutluyum. Başkanla ilk görüşmemiz evde gerçekleşti. Kendisi evime ziyarette bulundu. Bana gereken özgüveni verdi, kendisi rahat bir insan. Bana önemli olduğumu hissettirdi. Bu kararı vermem çok uzun sürmedi, ikinci görüşmemizde imzayı attım" diye konuştu.

"Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler"

Younes Belhanda, kendisine teklif gelmesinin ardından nasıl bir araştırma yaptığı sorusuna, "Adana Demirspor beni istediğinde ilk olarak Youtube'a yazdım, taraftarları izledim. Gerçekten çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum" cevabını verdi.

Adana Demirspor'un 26 sene boyunca Süper Lig'e hasret olduğunu kaydeden Faslı oyuncu Belhanda, "26 yılın sonunda Süper Lig'e çıktılar. Şuan başkanımız kulüpte iyi şeyler yapmak istiyor. Buna göre hareket ediliyor bunu görebiliyorum. En önemlisi burada gelecek olan oyuncularla birlikte bir aile olmak. İyi bir takımdaşlık sağlamak. Gökhan İnler gerçekten büyük bir oyuncu. Çok önemli bir kariyeri var. Kendisiyle uzun zaman karşılıklı da oynadım. Sahadayken de hep birbirimizle konuşurduk. Dün de tesise geldiğimde odama geldi ve hayattan, futboldan, kulüpten konuştuk. Gerçekten çok iyi bir insan ve onunla olmaktan da çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Adana Demirspor taraftarlarıyla bir an önce buluşmak istediğini vurgulayan Belhanda, "Son 2 senedir taraftarlarımız sahalarda yerlerini alamıyordu. Umarım bu sene hep beraber olacağız. Sadece başkan, yönetim, teknik ekip değil aynı zamanda taraftarlara da ihtiyacımız var. Onlarla en yakın zamanda buluşmak istiyorum" dedi. - ADANA

Son dakika haberi... Belhanda: 'Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler'
Son dakika haberi... Belhanda: 'Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi... Belhanda: "Çok çılgın taraftarımız var, çok ateşliler" - Haberler Spor
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