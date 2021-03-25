Mantar üretiminde adından söz ettiren Akören'de susam üretimi yaygınlaştırılacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akören ilçesinde bir mantar serasında incelemelerde bulundu.

Kırsalda yaşayan insanların gelirini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Altay, Akören'in özellikle mantar üretimi konusunda çok önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Akören'e bir paketleme makinesi hediye edeceklerini dile getiren Altay, bu sayede hem üretimin hızlanacağını hem de daha standart bir hale geleceğini belirtti.

Akören'de susamla ilgili de ciddi bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Altay, "İl ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle inşallah susam konusunda da Akören'imiz çok önemli bir noktaya gelecek ki tahinin üretildiği bu şehirde susamın tedarikinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hem mantar hem de susam konusunda Akören'imizi markalaştırmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat