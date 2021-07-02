BALIKESİR - Bandırmaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
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BALIKESİR - Bandırmaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 12 yeni transferi için imza töreni düzenledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 12 yeni transferi için imza töreni düzenledi.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan

törende konuşan Kulüp Başkanı Onur Göçmez, takımın kampa hazır bir kadroyla gireceğini söyledi.

Göçmez, bir iki transfer daha yapabileceklerini belirterek, "Bu ekiple ligi çok güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz, hocamıza çok güveniyoruz. Ekip çok güçlü, çok enteresan şeyler olacak ama biraz sabredeceğiz, destek vereceğiz. Bandırma'yı Türkiye'nin her yerinde inanılmaz güzel şekilde temsil edeceğimizin garantisini sizlere veriyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından teknik direktör Mustafa Gürsel ve ekibi taraftarlara tanıtılırken, sahneye gelen yeni transferler Abdullah Balıkçı, Veysel Sapan, Burak Süleyman, Levent Ayçiçek, Dos Santos, Guido Koçer, Süleyman Luş, Deniz Solmaz, Hüseyin Koç, Paulin Keny, Alpay Koldaş, Fatih Aktay sözleşmelerini imzaladı.

BALIKESİR - Bandırmaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
BALIKESİR - Bandırmaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
BALIKESİR - Bandırmaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
BALIKESİR - Bandırmaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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