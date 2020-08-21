HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi... Balıkesir Büyükşehir üreticileri yatırımcılarla buluşturuyor

Son dakika gelişmesine göre Üreticileri yatırımcılarla buluşturarak istihdam alanları yaratmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli lavanta üretimi yapan bir firma yetkilisiyle üreticileri bir araya getirdi.

Son dakika haberi... Balıkesir Büyükşehir üreticileri yatırımcılarla buluşturuyor
21.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:35

Üreticileri yatırımcılarla buluşturarak istihdam alanları yaratmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli lavanta üretimi yapan bir firma yetkilisiyle üreticileri bir araya getirdi. Sonrasında üreticiler, örnek lavanta bahçesinde düzenlenen teknik geziye katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sözleşmeli üretim yapan bir firma ile Balıkesir'de lavanta yetiştiriciliği yapan ve yapmak isteyen üreticileri bir araya getiren bir toplantı düzenledi. Balıkesir'in sahip olduğu zengin ürün çeşitliliği potansiyelini yatırımcılar ile buluşturarak bölgenin yenilenme ve dönüşüm hareketine ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça yaptı. Mustafakemalpaşa'dan gelen firma yetkilisi Mehmet Yıldırım da lavanta bitkisi yetiştiriciliğinin sözleşmeli üretim modeli hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Firmasının özel bir tür olan "Lavandula Angustifolia" fidesinin dikimini yetiştiricilere yaptırmak istediğini ve bitkinin çiçeklerini her yıl yetiştiriciden geri alım garantisi sağlayacaklarını belirten Yıldırım, bunu da distilasyon fabrikasında yağ üretimi yaparak ihraç edeceklerini belirtti.

Üreticilere kredi desteği hakkında bilgilendirme yapıldı

Ayrıca Ziraat Bankası Balıkesir Bölge Yöneticisi Kahraman Turan da üreticinin fide alımında kredi desteği verdiklerini anlatarak izleyecekleri yol hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle, firmanın Bursa'ya bağlı Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan örnek lavanta bahçesine teknik gezi düzenlendi. Örnek bahçede, lavanta yetiştiriciliği yapan, yapmak isteyen üreticilere "Lavandula Angustifolia" bitkisinin dikiminden hasadına kadar olan süreç uygulamalı olarak gösterildi. - BALIKESİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü 3. Sayfa
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Magazin
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı 3. Sayfa
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kullanılabilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı
Fatih sondaj gemisi ne zaman yola çıktı
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı
Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Saylak Yeşim Salkım Halit Ergenç
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha Fatih Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Balıkesir Büyükşehir üreticileri yatırımcılarla buluşturuyor - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 15:50:24. #1.14#
title