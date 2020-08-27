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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, sel bölgesinde fındık topladı

Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, sel bölgesinde fındık topladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde bir fındık bahçesine girerek fındık topladı.

27.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:43

Bakan Pakdemirli, sel bölgesinde fındık topladı

GİRESUN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde bir fındık bahçesine girerek fındık topladı.

Sabah saatlerinde Giresun il merkezinde TMO 2020 yılı fındık alım törenine katılan ve kuru üzüm alım fiyatlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, ardından Giresun'da meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesi kapsamında bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Bakan Pakdemirli, selden zarar gören Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerde bulundu. DSİ ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Soğukpınar beldesinde bent ve rusubat temizleme çalışmalarını yerinden inceleyen Bakan Pakdemirli ardından aynı beldede bir fındık bahçesine girerek dalından fındık topladı, kurutulmak üzere serilen fındığın tadına baktı.

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Son dakika haberi! Bakan Pakdemirli, sel bölgesinde fındık topladı

Kaynak: İHA

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