Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları Antalya'da kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları Antalya'da kamp yaptıkları yerlerde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyaretinde bulunmaya devam ediyor. Antalya'daki hazırlık çalışmaları kapsamında ilk olarak Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporculara moral verdi. Daha sonra Tokyo 2020'de tekvando dalında ülkemizi temsil edecek sporculardan Rukiye Yıldırım ve Hatice Kübra İlgün'e destek ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, milli sporculara başarılar diledi.

Ziyaretleri çerçevesinde Milli yüzücüler Emre Sakçı ve Viktoria Zeynep Güneş'in antrenmanını takip eden Bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Judo dalında ülkemizi temsil edecek Kayra Almira Sayit, Bilal Çiloğlu, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Mihraç Akkuş ile bir araya gelirken sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti ve milli sporcularla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Para Atletlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'daki ziyaretleri kapsamında Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Para Atletler Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün ile de bir araya geldi. Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Doğangün'ün Tokyo 2020 öncesindeki son hazırlıklarını yerinde takip eden Bakan Kasapoğlu, milli sporculara olan inancını dile getirip başarı dileklerinde bulundu. - ANKARA

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020'ye hazırlanan milli sporculara destek ziyareti - Haberler Spor
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