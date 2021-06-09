Son dakika haberi | Bahreyn'de mahkum aktivist Kovid-19'dan öldü, muhalefet ise yönetimi tıbbi ihmalle suçladı
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Son dakika haberi | Bahreyn'de mahkum aktivist Kovid-19'dan öldü, muhalefet ise yönetimi tıbbi ihmalle suçladı

Son dakika haberi | Bahreyn'de mahkum aktivist Kovid-19'dan öldü, muhalefet ise yönetimi tıbbi ihmalle suçladı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bahreyn'de yaklaşık iki hafta önce hapishanede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan muhalif aktivist Hüseyin Berekat'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Bahreyn'de yaklaşık iki hafta önce hapishanede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan muhalif aktivist Hüseyin Berekat'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberinde, yaklaşık 3 yıl önce ömür boyu hapse mahkum edilen Berekat'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Es-Selmaniyye Tıp Kompleksi'nde bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberde, Kovid-19 teşhisi konulması üzerine 29 Mayıs'ta hastaneye nakledilerek solunum cihazına bağlanan Berekat'a her türlü sağlık hizmetinin eksiksiz sunulduğu ve ilaçlarının düzenli olarak verildiği aktarıldı.

Buna karşın Berekat'ın kurtarılamadığı ve konuyla ilgili savcılığın bilgilendirildiği ifade edildi.

Merkezi Londra'da bulunan Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada ise Berekat'ın 15 Mayıs 2018'de 138 sanıklı davada terör hücresine üye oldukları suçlamasıyla yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan 53 kişiden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, Berekat'ın oğlu Ali Berekat'ın da 16 yaşındayken siyasi suçlamalarla yargılandığı davada 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve şu an hapishanede olduğu aktarıldı.

Yönetime tıbbi ihmal suçlaması

Bahreyn'de yasaklı muhalefet hareketi El-Vifak Cemiyeti de yaptığı yazılı açıklamada, 48 yaşındaki Berekat'ın hapishanede ölümünün tıbbi ihmalden kaynaklandığını ileri sürdü.

Bahreyn yönetiminin Berekat'ın oğlu Ali'yi, cenaze törenine katılması için geçici olarak serbest bıraktığı kaydedilen açıklamada, cenazenin yoğun katılımla toprağa verildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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