Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
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Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor

Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor

Son dakika haber... AYTEMİZ Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, 2020-2021 sezonunun son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Yarın Ankara'da oynanacak maçta Alanyaspor sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

Alanyaspor, Süper Lig'in 42'nci haftasında, sezonun son maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Sezonun son maçını kazanmak isteyen Alanyaspor, düşme hattından kurtulmak için tek şansı galibiyet olan rakibine karşı puan arayacak. Ligde hedefleri arasında yer alan 5'incilik ve Avrupa şansını kaybeden Akdeniz temsilcisi, bu maçı alarak 7'nci sıradaki yerini korumak istiyor. Ligin özellikle ikinci yarısında inişli çıkışlı performans sergileyen Alanyaspor, geçen hafta evinde aldığı galibiyete rağmen küme düşmeyi garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu. Deplasmanda da bu sezon istediği sonuçları alamayan ve toplam 40 puan kaybeden turuncu yeşilli takım, son deplasmandan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Son 5 deplasmandan sadece 1 puan alabilen Alanyaspor, en son 29'uncu hafta Trabzonspor'u mağlup etti.ALANYASPOR, ANKARA'DA KAYBETMİYORSüper Lig'de bugüne dek 5 kez karşı karşıya gelen iki rakipten üstünlük sağlayan taraf Alanyaspor oldu. 5 maçın 4'ünü Akdeniz temsilcisi kazanırken yalnızca bir maçı Ankara temsilcisi kazandı. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı da Alanyaspor 4-3'lük skorla kazandı. Ayrıca bugüne dek Ankara'da oynanan maçların tamamında Akdeniz temsilcisi galip gelen taraf oldu. İki rakip arasında oynanan ve genellikle bol gollü geçen maçlarda Alanyaspor toplam 15 gol kaydederken, Ankaragücü buna 6 golle karşılık verdi.BİRİ GOL YEDİKTEN SONRA KAZANIYOR, BİRİ GOL ATTIKTAN SONRA KAYBEDİYORBu sezon ligin yüzde 86 ile pas yüzdesi en yüksek takımı Alanyaspor, yüzde 74 ile pas yüzdesi en düşük Ankaragücü'ne konuk olacak. Bunun yanı sıra bu sezon geriye düştüğü maçlarda 5 galibiyetle en fazla galibiyet çıkaran iki takımdan biri olan Alanyaspor, ilk golü attığı maçlarda 6 mağlubiyetle en fazla mağlubiyet alan Ankaragücü'ne karşı da sahadan üstünlükle ayrılan taraf olmak istiyor.SEZONUN SON MAÇINDA ALANYA'DA 3 EKSİKAytemiz Alanyaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün tamamlayarak hava yoluyla Ankara'ya gidecek. Bu maça 2 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak takımda, Moubandje de Erzurumspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Khouma Babacar ile geçirdiği ameliyat sonrası toparlanan ve bireysel idmanlara başlayan Salih Uçan son maçta takımlarıyla birlikte sahada olamayacak. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın Ankaragücü maçında Babacar yerine yine son haftalarda iyi bir grafik çizen Mustafa Pektemek'e, Salih Uçan yerine de Efkan Bekiroğlu'na şans vermesi bekleniyor. Atan'ın, kart cezalısı Moubandje'nin yerine ise Tayfur'u oynatacağı düşünülüyor.Öte yandan Alanyaspor'da Efecan Karaca, Marafona, Manolis Siopis ve Georgios Tzavellas, sarı kart sınırında bulunan oyuncular.MUHTEMEL KADRO: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Siopis, Berkan, Efecan, Efkan, Davidson, MustafaSAKAT: Khouma Babacar, Salih Uçan

CEZALI: François Moubandje


- Antalya
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor
Son dakika haberi | Aytemiz Alanyaspor, son maçı kazanmak istiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Foto muhabirlerine çirkin saldırı
Foto muhabirlerine çirkin saldırı
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