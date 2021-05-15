Son dakika haberi: "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesiyle Kırıkkaleli çocukları sevindirdiler

Son dakika haber: Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Kırıkkale'de 300 çocuğa bayram hediyesi verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Kırıkkale'de 300 çocuğa bayram hediyesi verdi.

TÜGVA Kırıkkale İl Temsilcisi Çağrı Parlak, yaptığı açıklamada, proje kapsamında Almanya'nın Hannover şehrinin Kırıkkale'nin ile kardeş şehir olduğunu belirtti.

UID'in Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Parlak, şunları kaydetti:

"TÜGVA ve UID arasında başlayan 'Gönül Köprüsü Programı' kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Kırıkkale olarak kardeş şehrimiz Hannover oldu. Bayram öncesinde bizler de Kırıkkale'de yaklaşık 300 genç kardeşimize hediyelerini ve tebrik kartlarını iletti. Yaptığımız ziyaretlerde, 'Gönül Köprüsü Programı' hakkında bilgi veriyoruz. Kısıtlamalardan dolayı evlerinde olan genç kardeşlerimizden ve ailelerinden olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin ve ailelilerinin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen