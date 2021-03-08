Son dakika haberi | Assan Alüminyum'a Sürdürülebilirlik Sertifikası

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren, yassı alüminyum sektörünün önde gelen üreticilerinden biri olan Assan Alüminyum'un, alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi ASI'dan performans standardı sertifikasını Türkiye'de alan ilk ve tek firma olduğu açıklandı.

Assan Alüminyum, Avustralya merkezli global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI'dan (Aluminium Stewardship Initiative) provizyonel sürdürülebilirlik performans standardı sertifikası aldı. Alüminyum sektörüne global ölçekte hizmet vererek sektör temsilcilerinin sürdürülebilirlik prensiplerine uygun hareket etmelerini teşvik eden ASI, aynı zamanda sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik performansını belirleyen çerçeveyi oluşturuyor ve denetliyor.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şirket olarak 'Geleceği tüketmeden üretiyoruz' mottoları doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini kaydetti. Güngör, "Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ışığında faaliyetlerimizle hem ülke ekonomimize katma değer yaratmaya, hem de dünyamıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik şirketimizin en önemli gündem maddesi. Yönetişim, sosyal ve çevresel boyutta sürdürülebilir ilkelerini tüm süreçlerimize entegre ediyoruz. Küresel sürdürülebilirlik hedeflerini bir yükümlülük olarak değil, kurumsal ilkelerimiz olarak benimsiyoruz. Geri dönüşümü yüzde 100 oranında mümkün olan alüminyumun avantajlarından maksimum derecede faydalanıyoruz. Entegre geri dönüşüm tesisimiz, yenilenebilir enerji üretim santralimiz ve enerji verimliliği gibi birçok sürdürülebilirlik projemiz ile karbon ayak izimizi her geçen sene düşürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz iş ortaklarımızın da içinde yer aldığı, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek. Bu gayretlerimizin küresel ölçekte sektörümüzün sürdürülebilirlik faaliyetlerine yön veren ASI tarafından sertifikalandırılması bizler için önemli bir gurur kaynağı oldu. Assan Alüminyum ve Türkiye alüminyum sektörü için bir ilk olan bu sertifikanın, sürdürebilirlik yolculuğumuzun devamı için de önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz" dedi.,

Verilen bilgiye göre, ASI'ın amacı tüm dünyada alüminyum sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve bu amaç kapsamında sürdürülebilirlik sertifikasyon standartları tanımlamak. Sürdürülebilirlik alanında, alüminyum sektörüne özel sertifikalandırmayı sağlayan ilk ve tek kuruluş olan ASI, şirketlerin sürdürülebilirlik ile ilgi sistemlerini, risk yönetimlerini ve performanslarını sıkı denetimlerle ölçümlüyor ve sertifikalandırıyor. Pandemi nedeniyle seyahat kısıtlamaları saha incelemesi yapmaya olanak tanımadığından, sertifikalar mevcut durumda online denetim sonucunda provizyonel olarak veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı