Son dakika haberi! Araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
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Son dakika haberi! Araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Son dakika haberi! Araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimi ilçesinde jandarma ekipleri araç içinde yaptıkları aramada metanfetamin, ruhsatsız tabanca ve tabanca ait mermi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimi ilçesinde jandarma ekipleri araç içinde yaptıkları aramada metanfetamin, ruhsatsız tabanca ve tabanca ait mermi ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Çilimli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Topçular Mahallesi'nde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 28 yaşındaki N.B. isimli şahsın aracının içerisinde uyuşturucu madde kullandığı bilgileri üzerine harekete geçti. Ekipler Cumhuriyet Savcısından alınan adli arama kararı sonucu KOM Şube Müdürlüğü köpek unsurları ile yapılan aramada araç içerisinde 0.40 gr metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından serbest kaldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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