Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor
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Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'deki ilk üç puanlarını, Çaykur Rizespor maçını kazanarak almak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'deki ilk üç puanlarını, Çaykur Rizespor maçını kazanarak almak istediklerini söyledi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 3. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Bu sezonki ikinci iç saha maçını Karadeniz ekibi karşısında oynayacaklarını belirten Çetin, "Ligde henüz galibiyetle tanışamadık. Çaykur Rizespor karşısında sahadan galip ayrılan taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızı bu maça bekliyoruz. Bütün taraftarımızla beraber, tek vücut olarak yarınki mücadeleyi kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor
Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor
Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor
Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor - Haberler Spor
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