Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçını kazanıp galibiyetle tanışmak istiyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'deki ilk üç puanlarını, Çaykur Rizespor maçını kazanarak almak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Süper Lig'deki ilk üç puanlarını, Çaykur Rizespor maçını kazanarak almak istediklerini söyledi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 3. haftanın açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Bu sezonki ikinci iç saha maçını Karadeniz ekibi karşısında oynayacaklarını belirten Çetin, "Ligde henüz galibiyetle tanışamadık. Çaykur Rizespor karşısında sahadan galip ayrılan taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızı bu maça bekliyoruz. Bütün taraftarımızla beraber, tek vücut olarak yarınki mücadeleyi kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden