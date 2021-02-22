Son dakika haberi... Altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi
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Son dakika haberi... Altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi

22.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:36
Son dakika haberi... Altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 406 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 396 bin 850 lirayı, en yüksek ise 406 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 406 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 410 milyon 436 bin 58,47 lira, işlem miktarı ise 6.030,22 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 433 milyon 482 bin 225,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, MKS Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 398.500,001.774,20
En Düşük 396.850,001.772,00
En Yüksek406.500,001.802,80
Kapanış406.500,001.795,95
Ağırlıklı Ortalama 402.957,231.780,27
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.410.436.058,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.030,22

Toplam İşlem Adedi426

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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