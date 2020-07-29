Son dakika haberi! Adıyaman'da 17 ev karantinaya alındı Son dakika güncel haberine göre Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Altınşehir, Bahçelievler, İmamağa, Kayalık, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis ve Yeni Mahallerindeki 17 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA