Son dakika haberi... ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay

26.01.2021 02:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 02:34
Son dakika haberi... ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay

Gelen son dakika haberine göre ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay verdi.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay verdi.

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı.

Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu.

Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Selçuk Özdağ Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cemre Kemer Feyza Aktan Ceyda Düvenci
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Nijerya Esenyurt Başakşehir Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 02:35:58. #1.14#
title