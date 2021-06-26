Son dakika haberi! 95. Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı
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Son dakika haberi! 95. Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı

Son dakika haberi! 95. Gazi Koşusu'nu Burgas kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre 95.'si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

95.'si düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 95. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonu olan Gazi Koşusu'nu Burgas, jokey Ahmet Çelik ile kazanırken, Ahmet Çelik bu yarışı üst üste 7. kez kazanarak ulaşılması güç bir rekora imza attı. At sahibi Sanem Kahraman, Gazi Koşusu Kupası'nı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı. Jokey Ahmet Çelik'in plaketini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

Üst üste 7. zafer

Burgas ile Gazi Koşusu'nda zafere uzanan jokey Ahmet Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu zaferine imza atarak ulaşılması güç bir rekor kırdı. 2015'te Renk, 2016'da Graystorm, 2017'de Piano Sonata, 2018'de Hep Beraber, 2019'da The Last Romance ve 2020'de de Call To Victory isimli safkanlarla üst üste 6 kez zafere uzanan Ahmet Çelik, Burgas'la birlikte kazandığı bu yarış sonucunda üst üste 7. zaferini elde etti. Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi. Kazanan atın sahibi Sanem Kahraman; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin TL kazanacak. Kahraman, eğer kazanan safkan Burgas'ın aynı zamanda yetiştiriciliğini de yapıyorsa, bu rakam 3 milyon 737 bin 850 TL'ye ulaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan kazandı
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