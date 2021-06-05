Son dakika haberi | "46. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Son dakika haberleri: Oyun yazarı İsmet Küntay adına 46 yıldır sürdürülen ödül organizasyonu "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Oyun yazarı İsmet Küntay adına 46 yıldır sürdürülen ödül organizasyonu "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmede "Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü"ne, İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ferhan Şensoy Tiyatrosu | Ortaoyuncular, Dilek Türker, Reha Özcan, Serpil Göral, BKM Mutfak | Çok Güzel Hareketler, Güldür Güldür ve çevrim içi tiyatro platformu Tiyatronet layık görüldü.

Ödüle değer görülen kişi, topluluk ve kurum temsilcilerinin tiyatroseverlerle buluşacağı ödül töreni, sosyal medyadan çevrim içi olarak yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani