Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
Son dakika spor haberi: TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Mustafa Burak Kuş xx, Buğur Han Güler xx
Manisaspor: Fatih xx, Berkay xx, Burak xx, Serhat xx, Onur xx, Uğur xx, Atakan xx(Kaan dk. 90 ?), Halil İbrahim xx, Çağrı xx(Hasan dk.78 xx), Uğur (Adnan dk.72 xx), Oğuzhan xx
Kızılcabölükspor: İlyas xx, Kadir xx, Ozan xx (Hüseyin dk.90+2 ?), Semih Mustafa xx (Oğuzhan dk.72 xx), Ümit xx, Murathan xx, Ömürcan xx(Alperen dk.90+2 ?), Alpay xx, Atalay xx (Can dk.57 xx), Hamit xx, Abdullah xx
Sarı kartlar: Uğur Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor) Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölükspor) - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı