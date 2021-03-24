Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0

24.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:27
Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0

Son dakika spor haberi: TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, sahasında ağırladığı Kızılcabölükspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yusuf Alper Abalı xx, Mustafa Burak Kuş xx, Buğur Han Güler xx

Manisaspor: Fatih xx, Berkay xx, Burak xx, Serhat xx, Onur xx, Uğur xx, Atakan xx(Kaan dk. 90 ?), Halil İbrahim xx, Çağrı xx(Hasan dk.78 xx), Uğur (Adnan dk.72 xx), Oğuzhan xx

Kızılcabölükspor: İlyas xx, Kadir xx, Ozan xx (Hüseyin dk.90+2 ?), Semih Mustafa xx (Oğuzhan dk.72 xx), Ümit xx, Murathan xx, Ömürcan xx(Alperen dk.90+2 ?), Alpay xx, Atalay xx (Can dk.57 xx), Hamit xx, Abdullah xx

Sarı kartlar: Uğur Halil İbrahim, Hasan (Manisaspor) Atalay, Murathan, Alpay (Kızılcabölükspor) - MANİSA

Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0
Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Mesut Bakkal Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 3. Lig: Manisaspor: 0 Kızılcabölükspor: 0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:29:44. #1.14#
title