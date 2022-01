Son dakika haberi... 2 kız çocuğuna yardım ederken öldürülen 'Haydarcan' soruşturmasında 2 sanığa dava

ANKARA (DHA) - ANKARA'da parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan Mert T. (17) ve Yunus S. (17) hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlenerek, dava açıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine, aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Hayrdar Can, Mert T. ile Yunus H.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydar Can Kılıçdoğan, hayatını kaybetti. Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus S., yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haydar Can'ın cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.